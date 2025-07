Caparaó capixaba brilha na abertura da Feira dos Municípios 2025

Foi aberta oficialmente na noite desta quinta-feira (3), no pavilhão de Carapina, na Serra, a Feira dos Municípios 2025. O evento que vai até o próximo domingo (6), reuni estandes de todos os 78 municípios capixabas, destacando as potencialidades turísticas, culturais e gastronômicas de cada região do Estado.

Caparaó capixaba se destaca na abertura da Feira dos Municípios 2025

A região do Caparaó capixaba foi um dos grandes destaques na abertura oficial da Feira dos Municípios 2025, realizada na noite desta quinta-feira (3), no Pavilhão de Carapina, na Serra. O evento, que segue até o próximo domingo (6), reúne estandes dos 78 municípios do Espírito Santo, com foco nas potencialidades turísticas, culturais e gastronômicas de cada localidade.

Durante a cerimônia de abertura, o governador Renato Casagrande ressaltou o papel estratégico do turismo regional para o desenvolvimento do Estado. “Nosso Estado é rico em belezas naturais, e por isso vamos continuar investindo no turismo regional. Nosso Espírito Santo está organizado, e vamos mantê-lo assim”, afirmou.

Entre as dez regiões turísticas representadas, o Caparaó capixaba tem chamado a atenção dos visitantes. Composto por doze municípios — como Guaçuí, Ibatiba, Iúna, Irupi, Muniz Freire, Dores do Rio Preto, Alegre, entre outros — a região encantou o público com estandes temáticos, gastronomia típica, manifestações culturais e divulgação de roteiros de ecoturismo.

Presente no evento, o prefeito de Muniz Freire e presidente do Consórcio do Caparaó, Dito Silva (PSB), destacou a força do turismo na região. “O Caparaó é rico e exuberante. Temos uma diversidade de cachoeiras, montanhas e vales, além de uma cultura forte e uma gastronomia maravilhosa. Com o apoio do governo do Estado, estamos desenvolvendo ações estratégicas que estão alavancando o turismo em todos os nossos municípios”, afirmou.

A Feira dos Municípios 2025 segue com programação variada até domingo, com apresentações culturais, shows, exposições e venda de produtos regionais. A entrada é gratuita, e o estacionamento custa R$ 15.