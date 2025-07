Cariacica: Agência do Trabalhador oferece mais de 900 vagas

Mais vagas e oportunidades de emprego em Cariacica. A partir desta segunda-feira (7), a Agência do Trabalhador oferta 913 vagas de emprego, sendo 123 para Pessoas com Deficiência (PcD). Há oportunidades para diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Há vagas para auxiliar de serviços gerais, motorista, vendedor, forneiro, técnico em administração, mecânico, operador logístico, entre outras.

Os interessados devem comparecer à agência, localizada no Centro Administrativo de Cariacica, Avenida Alice Coutinho, nº 109, bairro Vera Cruz. O atendimento é feito das 8h às 18h.

Outra opção é preencher o formulário disponível abaixo e enviá-lo para o e-mail [email protected], com o código e função da vaga no campo de assunto.

Por meio do WhatsApp, os candidatos podem acessar a lista de vagas, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e candidatura.

O atendimento é feito pelo número (27) 98831-6008, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. As vagas também podem ser consultadas diretamente na sede da agência.

