Cariacica é pioneira no ES com novos totens de segurança pública

Cariacica se tornou a primeira cidade do Espírito Santo a receber os novos Totens de Segurança, iniciativa do Governo do Estado, realizada por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), em parceria com a Prefeitura Municipal. O lançamento oficial dos equipamentos ocorreu nesta segunda-feira (28), com a presença do governador Renato Casagrande, da prefeita em exercício Shymenne de Castro e outras autoridades locais.

Os dois primeiros totens já em funcionamento foram instalados na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, um dos principais polos comerciais da cidade. Com quatro metros de altura, os dispositivos são blindados e equipados com tecnologia avançada, incluindo câmeras 360°, giroflex, sistema de áudio, comunicadores de alta potência e botão de emergência com ligação direta ao Ciodes 190. Além disso, contam com inteligência artificial capaz de monitorar aglomerações, detectar comportamentos suspeitos, invasões em áreas restritas e veículos com restrições.

Leia Também: Alegre adere ao Tampinha do Bem em evento sobre sustentabilidade

Durante a cerimônia, o governador Renato Casagrande destacou a importância do projeto para a segurança pública estadual. “Com esse sistema, estamos criando uma rede integrada que conecta câmeras instaladas em ruas, ônibus e viaturas policiais, possibilitando a identificação rápida de pessoas procuradas e a elucidação de crimes. Nosso objetivo é reduzir a impunidade e aumentar a sensação de segurança para a população. Quem comete crimes no Espírito Santo precisa saber que será alcançado. Cariacica é prioridade para iniciar esse projeto pela relevância da cidade e seu forte comércio, especialmente na Expedito Garcia”, afirmou.

A prefeita em exercício Shymenne de Castro ressaltou os benefícios do investimento para a população. “Esse avanço só reforça a sensação de segurança para as famílias e para todos que circulam pela Avenida Expedito Garcia, que é considerado um dos maiores shoppings a céu aberto do Estado. Nossa gestão tem apostado fortemente na segurança pública, com a contratação de 50 novos guardas municipais, além de investimentos em cerco eletrônico e videomonitoramento. Agradecemos a parceria com o Governo do Estado, que tem colaborado também nas áreas de mobilidade, infraestrutura, saúde e educação”, declarou.

Os totens, integrados ao Cerco Inteligente e ao sistema estadual de segurança, atuam como pontos ativos de vigilância, ampliando a presença das forças de segurança e a capacidade de resposta rápida a situações de risco.

No total, cinco locais estratégicos em Cariacica serão contemplados com os equipamentos: Ceasa (Vila Capixaba), dois pontos na Avenida Expedito Garcia, Mercado Municipal em Itacibá e Jardim América. A iniciativa busca fortalecer a segurança em áreas de grande circulação, vulnerabilidade social e com alta incidência de crimes.