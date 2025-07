Cariacica: show gratuito de stand-uo com Gui Santana neste domingo (6)

Neste domingo (6), terá show gratuito de stand-up comedy com Gui Santana, no Shopping Moxuara, em Cariacica.

A apresentação acontece às 17h, na Praça de Eventos no piso L2, e é aberta ao público. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados previamente pelo site da Sympla.

Gui Santana

Conhecido por atuar em programas de humor e stand-up, Gui Santana tem um estilo único de comédia, que mistura observações do cotidiano com sátiras inteligentes. No espetáculo Nada Normal, ele promete arrancar boas risadas do público de todas as idades.

A apresentação retrata as situações mais inusitadas já vividas pelo próprio comediante em sua trajetória. Performático e interativo, o show traz histórias do dia a dia recheadas de imitações de grandes personalidades da TV e da música.

“Apostar em atrações de entretenimento voltadas para o humor é uma forma leve e divertida de nos conectarmos com o público. Será uma apresentação cheia de alegria e muitas risadas, e todos estão convidados a participar”, destaca Tássia de Carvalho, gerente de marketing do Shopping Moxuara.

Serviço

Show de stand-up comedy ‘Nada Normal’ com Gui Santana

Data: 6 de julho (domingo)

Horário: 17h

Local: Praça de Eventos no piso L2– shopping Moxuara

Ingressos: são gratuitos e podem ser retirados previamente pelo site da Sympla