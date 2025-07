Carnaval do Boi Pintadinho Tsunami é incluído no calendário oficial

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 78/2025, do vereador Creone da Farmácia (PL), que inclui o tradicional Carnaval de Rua do Boi Pintadinho Tsunami, do bairro Boa Vista, no calendário oficial de eventos do município.

Com mais de uma década de história, o evento é organizado pelo Grupo Cultural Tsunami, com apoio da Associação de Moradores do bairro Boa Vista. A celebração é marcada pelo desfile do boi pintadinho, encontros com grupos de outros municípios – como o famoso “As de Ouro”, de Muqui – e apresentações musicais com artistas locais, como o grupo Samba Fina Raiz.

Cultura, identidade e desenvolvimento local

A proposta reconhece o Carnaval do bairro Boa Vista como uma manifestações culturais populares mais autênticas da cidade, incentivando o poder público a apoiar e fomentar essa tradição. A oficialização permite parcerias institucionais, fortalecimento do turismo cultural e maior acesso a políticas públicas de fomento à cultura.

“O Boi Pintadinho Tsunami é mais do que uma festa: é memória, identidade e cultura viva do povo cachoeirense. Incluir esse evento no calendário oficial é preservar e valorizar nossas raízes”, afirmou o vereador Creone.

O evento passa a ser celebrado anualmente no mês de fevereiro, reforçando o calendário cultural da cidade.