Carro clonado é apreendido pela PRF na BR-101 em Linhares

Um veículo com sinais de clonagem foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite deste sábado (19), em Linhares, no norte do Espírito Santo.

A abordagem ocorreu por volta das 19h, no km 144 da BR-101. O automóvel, um Fiat Argo de cor cinza, apresentava indícios de adulteração nos números de identificação do chassi e do motor.

Durante a fiscalização, os policiais constataram marcas de abrasão e remarcação fora dos padrões de fábrica. A análise detalhada revelou que o carro, na verdade, correspondia a outro veículo com registro de roubo ou furto.

Segundo a PRF, a remarcação dos sinais identificadores era feita com tanta precisão que poderia enganar facilmente quem não tivesse conhecimento técnico.

O veículo era conduzido por um homem, que estava acompanhado de um passageiro. Ambos foram identificados e levados ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares para os procedimentos legais.

O caso segue sob investigação. O automóvel foi recolhido e permanece à disposição da autoridade competente.