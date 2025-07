Carro da Secretaria de Saúde de Itapemirim é alvo de tiros

Um carro da Secretaria de Saúde de Itapemirim foi alvejado na manhã desta quinta-feira (31). De acordo com a Prefeitura do município, o veículo foi alvo de tiros quando o motorista estava a caminho da Ilha do Gato para buscar um paciente.

O servidor relatou que, assim que chegou à localidade, percebeu que estava sendo seguido por outro veículo. Em seguida, foi realizado um disparo contra o carro. O vidro traseiro do veículo foi danificado, mas ninguém ficou ferido.

A Prefeitura de Itapemirim lamentou a situação e reforçou seu compromisso com a segurança de seus servidores e também dos cidadãos.

Até o momento, nenhum suspeito foi detido, mas informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia (181).