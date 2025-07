Estado cria Comitê Integrado de Preservação da Vida no Trânsito

Atento aos altos índices de sinistros e mortes no trânsito capixaba, o Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), instituiu, nesta quinta-feira (31), o Comitê Integrado de Preservação da Vida no Trânsito. O objetivo é unir forças e integrar diversos órgãos e entidades de segurança pública e viária municipais, estaduais e federais e órgãos de fiscalização e regulamentação de transportes, saúde e educação para enfrentar esse cenário.

O Comitê reproduzirá o modelo de governança do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, com a divisão regionalizada em RISP – Regiões Integradas de Segurança Pública e AISP – Áreas Integradas de Segurança Pública, que apresentou excelentes resultados na redução das mortes violentas no Estado. Com isso, houve uma inversão histórica nas estatísticas de violência e as mortes no trânsito ultrapassaram o número de homicídios e demais mortes violentas em 2024.

Em resposta, em 2025, foi instituído o monitoramento diário das mortes no trânsito por um grupo de trabalho no âmbito da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e foram reforçadas as ações integradas de fiscalização sob coordenação do Detran|ES.

“Estamos fortalecendo as ações de prevenção, criando uma metodologia de trabalho a partir de agora. Reforçando a integração e articulação entre vários órgãos no modelo do Programa Estado Presente. Todos os meses teremos apresentação dos dados de acidentes e mortes no trânsito. Assim como temos o mapa do crime que orienta nossas forças de segurança, teremos um mapa dos acidentes fatais e se precisar fazer alguma fiscalização mais intensa ou a necessidade de alguma intervenção de infraestrutura nas vias. Queremos reduzir o número de acidentes e consequentemente diminuir as mortes no trânsito”, reforçou o governador do Estado, Renato Casagrande.

O Comitê Integrado de Preservação da Vida no Trânsito tem a função de planejar e executar, discutir, propor e monitorar ações integradas de fiscalização e de educação de trânsito em todo o Estado, denominadas ‘Operação Força pela Vida’, em quatro eixos de enfrentamento à violência no trânsito e preservação da vida: operações integradas de trânsito; comunicação social e educação no trânsito; resultados operacionais, dados estatísticos e gestão do conhecimento de trânsito; e condições de infraestrutura viária.

O objetivo da criação do Comitê é preservar vidas no trânsito, reduzindo o número de vítimas de sinistros de trânsito no Estado e o número de sinistros e de crimes relacionados ao trânsito e aos veículos. Além disso, busca-se ampliar a promoção da conscientização e da segurança dos usuários das vias, inclusive pedestres e ciclistas e aumentar o enfrentamento ao cometimento das infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, enfatizou que os números de mortes no trânsito como uma das justificativas para um maior empenho nas ações por um trânsito mais seguro. “No ano passado, infelizmente, pela primeira vez, vivenciamos no Estado mais mortos em sinistros de trânsito do que por homicídios. Diante disso, aumentamos o nosso empenho e estamos criando este Comitê como um esforço conjunto das forças de segurança para reverter este quadro e preservar as vidas dos capixabas.”

“Desde o começo do ano estamos com foco total em ações para reduzir as mortes e acidentes graves nas vias do Espírito Santo. Desde que os números começaram a subir, o governador Renato Casagrande nos orientou a traçar estratégias para impedir essa escalada. Agora temos esse comitê que busca centralizar a atuação e ações que irão ocorrer. Nossas forças de segurança estão sempre à disposição para enfrentar o problema e salvar vidas no Espírito Santo”, destacou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.

Força pela Vida

As operações integradas ‘Força pela Vida’ são realizadas em parceria com diversos órgãos de segurança pública e viária e compreendem uma metodologia integrada de fiscalização e educação de trânsito, visando proteger a vida e a integridade física dos cidadãos em todo o sistema viário do Espírito Santo, incluindo vias urbanas, rurais e rodovias do Estado.

As blitzes visam coibir as infrações e os crimes relacionados ao trânsito e aos veículos, bem como contribuir, por meio da geração de conhecimento, análise de dados e educação para o trânsito, para a melhoria dos padrões de comportamento de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

As operações integradas de trânsito realizadas no âmbito do Comitê não extinguem as ações de fiscalização e de educação de trânsito próprias realizadas por cada órgão e entidade participante do Comitê.

Dados

O Observatório de Trânsito do Estado Espírito Santo, disponível no site do Detran|ES, reúne informações relativas aos indicadores do trânsito no estado, como dados de sinistros e mortes no trânsito, infrações de trânsito, frota de veículos e dados de habilitados no Estado.

Os dados relacionados ao número de mortes no trânsito no Estado no painel de violência trânsito no Observatório da Segurança Pública, disponível no site da Sesp.