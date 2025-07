Carro roubado é recuperado pela GCM no Centro de Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal recuperou, na última quinta-feira (10), um carro com restrição de furto e roubo no Centro de Cachoeiro de Itapemirim.

O videomonitoramento indicou que o veículo, Fiat Palio vermelho, com placas do Rio de Janeiro, trafegava pela Avenida Mauro Miranda Madureira. O carro constava como roubado em boletim registrado no último dia 8 de julho.

Com base nas informações, a guarnição da viatura GCM 020, composta pelos agentes Hélder e Thiago, localizou o automóvel estacionado em frente a uma borracharia no bairro Ilha da Luz. O subinspetor Menom, que passava pelo local, prestou apoio à equipe.

Os agentes abordaram o condutor, que afirmou ter comprado o veículo por meio de um anúncio no Facebook. Ele não soube identificar o vendedor nem informar o valor pago na negociação.

Durante a revista, os guardas não encontraram nenhum material ilícito dentro do carro. Em seguida, a equipe removeu o veículo para o pátio de recolhimento credenciado pelo Detran.

Diante da situação, os agentes deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Lá, o apresentaram sem lesões e o deixaram à disposição da autoridade policial para esclarecimentos.