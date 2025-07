Casagrande autoriza reforma e ampliação de escola em Vitória com R$ 9,5 mi

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, autorizou nesta segunda-feira (28) o início das obras de reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Arnulpho Mattos, localizada no bairro República, em Vitória. Com investimento superior a R$ 9,5 milhões, a ação do Governo do Estado visa proporcionar melhores condições de ensino para os 1.338 alunos matriculados.

Em cerimônia que reuniu autoridades, servidores e a comunidade escolar, Casagrande destacou que a intervenção será ampla, incluindo revitalização dos laboratórios, reforma dos banheiros, climatização das salas e ambientes administrativos, reconstrução da quadra poliesportiva coberta, reurbanização da área externa e instalação de bicicletário. A acessibilidade será aprimorada, garantindo inclusão e segurança a todos os estudantes.

Leia Também: TRE-ES anula votos e Câmara de Cachoeiro pode ter nova formação

“Estamos investindo em uma reforma completa, com ar-condicionado em todas as salas e laboratórios, para oferecer a infraestrutura que alunos e servidores merecem. Com uma gestão equilibrada, não há motivos para termos escolas com estrutura inadequada. Reformamos recentemente o auditório, que leva o nome do meu pai, e avançamos na tecnologia e infraestrutura para garantir igualdade na educação capixaba. Queremos que essa escola seja um instrumento de transformação social”, afirmou o governador.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, ressaltou que a reforma contempla ainda a substituição da cobertura dos laboratórios, melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas, construção de casa de bombas e gás, além de novo paisagismo e salas provisórias durante as obras.