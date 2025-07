Casagrande decreta luto oficial pela morte de Gedelti Gueiros

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), decretou luto oficial de três dias no Estado após a morte do pastor Gedelti Gueiros (1931-2025), ocorrida na manhã deste sábado (6).

Em nota, Casagrande lamentou a perda e destacou a importância do legado do religioso.

“Com profundo pesar, recebo a notícia do falecimento do Pastor Gedelti Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata. Um homem de fé, que dedicou sua vida ao Evangelho e tocou milhares de pessoas com sua missão. Minha solidariedade a sua família e à Igreja Maranata”, ressaltou.

Fundador e presidente da Igreja Maranata, Gedelti Gueiros nasceu em Bom Jesus do Itabapoana, Rio de Janeiro, em 19 de novembro de 1931. Contudo, ele se mudou para Vila Velha e, na década de 60, começou sua vida religiosa.

O pastor era formado em Odontologia, pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e trabalhou como professor assistente na instituição, além de ser o fundador da disciplina Clínica Protética.