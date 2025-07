Casagrande se reúne com Alckmin para tratar dos impactos da taxação

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin, no Palácio do Planalto, em Brasília, para tratar dos impactos da taxação de 50% imposta pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros.

Segundo Casagrande, essa medida anunciada pelo presidente americano ameaça o emprego, a produção e a competitividade de estados exportadores como o Espírito Santo. “Seguimos defendendo o comércio justo, o diálogo e a soberania do Brasil”, disse.

“Manifestei meu apoio à produção brasileira e, em defesa da soberania nacional, nenhum país pode interferir no funcionamento das instituições de outro país, e ao mesmo tempo reconhecer minha posição de que o Brasil deve buscar uma negociação até o final do mês com o governo americano”, continua.

Casagrande reforçou ainda que o setor empresarial brasileiro precisa dialogar com os empresários americanos. “O governo brasileiro, através do ministro Geraldo Alckmin, buscando a interlocução com o setor empresarial, para que possa a interlocução com o setor empresarial dos Estados Unidos, para ajudar nessa negociação”, pontua.

Para completar, o governador do Espírito Santo destacou a importância do diálogo para a proteção de empregos no país. “Refirmei essa posição importante para proteger empregos no Brasil, proteger empregos no Espírito Santo. Quase 30% daquilo que exportamos no Estado vai para os Estados Unidos, então é uma posição importante”, finaliza.

Assista ao vídeo completo do governador!