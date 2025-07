Casal do ES planta quase mil pés de girassóis para decorar casamento

A história de um casal de Venda Nova do Imigrante tem ganhado repercussão e despertado curiosidade: O engenheiro de produção Vagno Dordenoni Beltrame, de 36 anos, e a Livia Pizzol Ambrosim, de 32 anos, plantaram quase mil pés de girassóis para decorar o próprio casamento. A flor amarela simboliza o amor entre eles e a forma como se tratam desde que começaram a namorar.

A dentista contou que eles se conheceram durante o Carnaval, em fevereiro de 2018 e começaram a namorar. “Logo no início do nosso namoro, fomos ao casamento de uma amiga minha em Vitória, e lá tinha muita flor amarela na decoração. Fui ao banheiro e saí com uma flor e dei de presente para ele. Daí para frente, toda vez que saíamos e encontrávamos uma flor amarela, nós entregávamos um ao outro. Em todos os lugares nos presenteávamos com a flor amarela”, conta.

Em 2024, quando decidiu se casar, o casal escolheu que a cor da decoração seria amarela. “Surgiu a ideia do girassol. Pensamos em alguma coisa legal para plantarmos e baratear o casamento, já que o nosso casamento seria muito grande, foram mais de 300 convidados, e pensamos em poupar na questão do girassol. Então, pedi meu pai para arrumar um pedaço de um terreno de plantio que ele tem. Ele me deu as faixas de terra onde iria passar os carros para o salão que receberia a festa do casamento”, continua Lívia.

Plantio em datas diferentes

Para ter flor na data do casamento, eles plantaram os girassóis em datas diferentes. “Plantamos espécies diferentes e faltando 80 dias, 60, 55 e 50 dias. Plantamos o comum, o que dá em cacho, o que tem o tom avermelhado e, por fim, o girassol comercial, que é uma semente importada. A previsibilidade dele de nascer é quase 100%. Para esse, pensamos no futuro em fazer o corte e fazer a decoração. Pensamos: vai ter uma faixa de girassol para os convidados que não vamos tirar da terra, vão ter os girassóis para corte e ainda plantamos os girassóis nos vasos também para a decoração”, pontua.

O casal contou com a ajuda de um florista, que é primo deles, o Beto, para que ocorresse tudo certo com o cultivo. “O Beto falou exatamente a data que teríamos que plantar. Esse de corte não podia dar errado, ou então não teríamos decoração. Os outros que estavam ali só para decorar a propriedade, se nascesse bem, se não nascesse não tinha problema. Quando faltavam 10 dias para o casamento, os girassóis começaram a aparecer”, explica.

Girassóis para decorar casamento

O processo do cultivo começou 10 dias antes do casamento, que ocorreu no dia 3 de maio deste ano. “Quando eles começam a abrir, ainda no botãozinho, tivemos que fazer o corte e armazenar na câmara fria, para que eles acabassem de florescer. Um dia antes do casamento, o Beto trouxe todos os girassóis que estavam na câmara fria, que nada mais é que uma sala com ar-condicionado. Graças a Deus deu tudo certo e os girassóis ainda duraram muito tempo”, ressalta a dentista.

Segundo Lívia, o girassol não é uma planta difícil cultivar. “É necessário fazer uma boa preparação de terra com adubo, tanto o químico como o biológico. É bom preparar bem onde vai colocar a semente. Uma dificuldade é que tivemos foi a falta de chuva, e foi preciso molhar. A parte mais difícil foi fazer a irrigação”, relembra.

Os girassóis foram usados para decorar casamento. A decoração da festa de casamento foi toda de girassol. Não teve outra flor e nem folhagem. “Na minha opinião podia ter tido o dobro de girassol na decoração, porque tinha girassol para decorar. Gostei muito do resultado e essa flor fez todo o sentido. A minha vontade era que todos vissem quando chegassem aqui no sítio, e passasse no meio dos girassóis, e entendesse que toda a propriedade, todo sítio foi pensado em cada detalhe”, detalha.

Preparação para o grande dia

Vagno e Lívia se casaram na igreja, mas a festa de casamento foi na propriedade da família. “Quando a gente casa na nossa casa, parece que a energia é muito diferente. Não teve nenhum ponto da propriedade que a gente não pensou em preparar, arrumar, limpar e cuidar para os nossos convidados. Desde a entrada do sítio com todo aquele campo de girassol, a decoração, a grama. Foi quase uma semana de corte de grama para ficar tudo lindo e harmônico. Como o casamento foi às 10h, às 11h já estava todo mundo na festa”, garante.

“Estava um dia lindo. Uma semana antes estava chovendo, tempo fechado, frio. No dia, quando acordei para ir para o salão, o dia estava muito frio. Mas quando começou a dar 8h, saiu aquele sol maravilhoso. O dia estava perfeito, o céu estava azul e o girassol estava lindo. Não tinha como ser mais lindo. Toda essa repercussão que está dando por conta dos girassóis acredito que é porque as pessoas conseguem sentir a energia que foi naquele dia”, continua Lívia.

Diferencial no casamento

Para a dentista, os convidados sentiram essa energia. “Eles sentiram que preparamos toda aquela festa para eles. Aliás, o nosso casamento foi muito diferente. Foi um casamento feito realmente pela família, e acho que foi por isso que o resultado foi tão bonito. O grande diferencial do nosso casamento foi que realmente contamos com a energia e a ajuda de muita gente. As vezes a gente terceira muito as coisas e perdemos um pouco da essencial do casamento”, destaca.

“Casamento é o encontro e a união de duas famílias. Ele tem que ser feito e organizado por todos da família. Desde a pessoa que vai arrumar igreja, fazer um doce, a família tem que, de forma direta ou indireta, pôr a mão na massa. Aliás, a energia e a participação fazem toda a diferença. Sentimos que muita gente estava envolvida no processo. E isso fez todo mundo se sentir feliz. Temos que sair um pouco do óbvio, temos que ter mais a nossa identidade”, completa Lívia.

Fotos: Arquivo pessoal