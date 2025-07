Caso de contaminação em ração equina é inédito

A contaminação de rações equinas da empresa Nutratta Nutrição Animal Ltda já provocou a morte de 245 cavalos nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas. As informações são do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). O ministério informou que tem conduzido investigações dos fatos desde o recebimento da primeira denúncia, em 26 de maio, por meio da ouvidoria oficial.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/pecuaria/caso-de-contaminacao-em-racao-equina-e-inedito/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui