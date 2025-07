Castelo: motorista é indiciado por atropelamento e omissão de socorro

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, concluiu nesta quinta-feira (31) o inquérito que apurava um atropelamento com fuga. Um homem de 38 anos foi indiciado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com agravante de omissão de socorro. O acidente aconteceu no dia 5 de junho, no Centro da cidade.

Na data do ocorrido, a vítima, um idoso de 63 anos, foi atingida por um carro ao atravessar a Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Centro. O motorista fugiu sem prestar qualquer auxílio. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, onde recebeu o diagnóstico de fratura na clavícula.

Segundo o delegado Estêvão Oggione Leite, titular da DP de Castelo, o suspeito foi identificado como proprietário do VW Gol azul envolvido no acidente. “Em depoimento, ele negou autoria, alegando não estar na cidade e que o veículo estava em outra localidade. Porém, imagens de câmeras de segurança mostraram sua presença no Centro minutos antes do atropelamento. O vídeo registrou o momento em que ele entrou no carro e fugiu, inclusive avançando o sinal vermelho”, explicou.

O delegado destacou a gravidade do caso e o empenho da equipe. “Este é mais um inquérito de acidente de trânsito concluído com êxito. O condutor mostrou total desrespeito pela vida ao causar a lesão e, de forma covarde, fugir sem prestar socorro. A imprudência no trânsito tem consequências sérias, e a Polícia Civil seguirá firme para responsabilizar os envolvidos. A análise técnica das imagens foi fundamental para desmentir o álibi e garantir a responsabilização”, afirmou Estêvão Oggione Leite.

O homem foi indiciado pelos crimes de lesão corporal culposa e omissão de socorro. Ele responde ao processo em liberdade. Com o encerramento das investigações, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público Estadual (MPES) para as providências judiciais.