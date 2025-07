Cerveja capixaba de caldo de cana ganha ouro em copa sul-americana

O hábito do ibiraçuense Pedro Piol, 87 anos, de repetir receitas de produtos fermentados que fazia na juventude foi o pontapé inicial para a criação de uma cerveja artesanal premiada. Feita de maneira colaborativa pelos amigos e cervejeiros Fabrício Torri e André Piol, neto de Pedro, a cerveja foi batizada de Casamento de Pedro Piol – Specialty Saison.

Mas, para entender toda essa história, que se passa em Ibiraçu, norte do Espírito Santo, é preciso voltar à década de 1960, quando tudo começou. Quando Pedro Piol se casou, em 1963, não existia geladeira para conservar as bebidas geladas. Foi aí que ele teve a ideia de fazer um “vinho de cana” para servir aos convidados.

