Clima: próximas horas podem ser cruciais para os capixabas; entenda

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial devido ao declínio de temperatura para 43 cidades do Espírito Santo. O aviso teve início na madrugada desta terça-feira (29) e segue até as 10h da manhã de quarta-feira (30). De acordo com o órgão, os termômetros podem registrar queda entre 3ºC e 5ºC em algumas regiões, o que representa leve risco à saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

A Defesa Civil orienta que a população redobre os cuidados com agasalhos e evite exposição prolongada ao frio. Em caso de necessidade, o contato deve ser feito pelo telefone 199.

Veja as cidades sob alerta de declínio de temperatura

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

Laranja da Terra

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

São José do Calçado

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

Além do aviso sobre o declínio de temperaturas, o Espírito Santo também está com alerta para ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.