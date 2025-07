Clima segue frio e com pouco sol em Cachoeiro; confira a previsão

A previsão do tempo para esta segunda-feira (7) em Cachoeiro de Itapemirim o sol aparece coberto por nuvens durante quase todo o dia. No entanto, não há previsão de chuva.

Durante a madrugada, o céu deve apresentar algumas nuvens. Pela manhã, o sol surge tímido, alternando com nebulosidade. À tarde, as nuvens ganham força, cobrindo boa parte do céu. À noite, o clima se mantém nublado, mas seco.

As temperaturas variam entre 14 °C, no início do dia, e 25 °C, no período mais quente.