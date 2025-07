Como Escolher o Headset Gamer Perfeito

Explicamos como escolher um headset gamer realmente bom, abordando tudo, desde bluetooth e qualidade de som até design, preço e qualidade do microfone.

Não importa se você passa os sábados jogando RPGs de ação ou jogos de tiro em primeira pessoa (talvez até apostando em eventos de eSports em sites de apostas esportivas com Skrill), um áudio excelente aprimora qualquer experiência de jogo. A melhor experiência de áudio requer um headset para jogos, mesmo que seu computador já tenha alto-falantes de boa qualidade. Temos a experiência necessária para equipar você com o headset ideal para sua jornada, seja você um grinder matinal, um bravo jogador depois do trabalho ou um aventureiro noturno.

1- Sem fio vs. Com fio

A decisão de usar ou não um fone de ouvido sem fio ao escolher um fone de ouvido está entre as mais importantes que você terá que tomar. Todos nós fomos treinados para acreditar que algo mais caro deve necessariamente ser de melhor qualidade — a conexão sem fio custa mais —, mas cada alternativa tem vantagens e desvantagens. Queremos apresentá-los a você para que possa decidir qual é o ideal para suas necessidades.

O ruído, o feedback e a estática que podem ocorrer com conexões de 3,5 mm são eliminados com conexões sem fio. Além disso, eles eliminam os fios, que são incômodos tanto para usar quanto para olhar. Eles atrapalham seu setup e fazem com que o ambiente pareça mais desorganizado. Eles geralmente parecem curtos demais para serem realmente confortáveis ou longos demais para se enroscarem nas rodas da sua cadeira gamer. Além disso, os fios são limitantes. Você pode ouvi-los roçando em você enquanto joga, um som descrito como microfônico se você for um audiófilo, e você pode senti-los quando joga, dependendo da torção do fio e do material da roupa que está vestindo.

Mas praticamente todos os fones de ouvido sem fio fazem algumas concessões na fidelidade de áudio. Um fone de ouvido com fio facilita a obtenção de um som mais encorpado, e fones de ouvido sem fio realmente excelentes custam mais. O preço é sempre um ponto importante ao tirar o cabo, como foi dito antes. Há uma diferença de preço entre com fio e sem fio, no entanto, essa diferença está diminuindo a cada ano.

O som sem fio em jogos também é menos confiável por vários motivos, o mais importante dos quais é que seu fone de ouvido pode quebrar. Seu fone de ouvido bluetooth pode desligar em um momento crucial se você jogar por muito tempo ou não carregá-lo entre as sessões, deixando você perdido no escuro até que seu personagem sucumba ao mesmo destino (tipo no Dark Souls).

Como você pode ver, não existe uma opção padrão melhor. No final, tudo se resume tanto à finalidade quanto à preferência. Evite usar dispositivos sem fio se você quer se tornar um jogador profissional. Você precisa tanto da confiabilidade da energia infinita quanto da vantagem modesta do tipo com fio. O Wi-Fi pode ser mais confortável e prático se você for apenas um viajante casual típico durante a semana ou nos fins de semana. Dizem que quem mudou para a tecnologia sem fio não voltou atrás desde então. Você não poderá usar algumas soluções caras somente com fio, como o HyperX Cloud Orbit S, mas obviamente você deve estar preparado para fazer essa troca pela conveniência.

2- Bluetooth sim ou não?

Você acha que acabamos de discutir isso? Mais ou menos… Esta seção é apenas para a turma do sem fio; se você decidiu que a conexão com fio é o caminho a seguir, vá para a próxima seção.

Um fone de ouvido pode ser descrito como “sem fio”, mas isso não garante que ele tenha uma conexão bluetooth. Embora, por exemplo, os fones de ouvido sem fio para jogos Sennheiser GSP 370 sejam sem fio, eles não possuem conectividade bluetooth padrão. Isso significa que eles só podem se comunicar com seu PC por meio de um dongle e não podem se conectar ao seu smartphone ou outros dispositivos que não tenham portas USB.

Ao jogar jogos para dispositivos móveis, você provavelmente vai querer ter a opção de conectar seus SteelSeries Arctis Pros, por exemplo, ao seu celular, o que pode ser um ponto negativo significativo para pessoas que desejam o máximo de liberdade. Mas quão significativa é essa função em termos de jogos? Na verdade, não muito. Não ficaríamos preocupados com isso se você estivesse apenas comprando um fone de ouvido para jogar no trabalho. Mas você deve manter isso constantemente na cabeça.

Escolha a opção bluetooth se você tiver que decidir entre dois fones de ouvido dos quais você gosta igualmente. Embora não seja necessário, isso lhe beneficiará em termos de adaptabilidade.

3- Conectividade física

Você deve estar ciente das alternativas de conexão física que seu fone de ouvido oferece, mesmo se você escolher o sem fio. De modo geral, os melhores fones de ouvido terão uma variedade de possibilidades de conexão. Quase todos eles são cobertos por um dos favoritos dos gamers, o AUDEZE Mobius. Uma das raras ocasiões em que concordamos que mais quanto mais melhor é aqui, portanto é fundamental saber quais alternativas são ideais para o seu PC. Se você joga em um laptop, pode presumir que a conexão sem fio é a melhor opção. No entanto, você deve estar ciente de que seus fones de ouvido sem fio ainda podem exigir uma porta USB para o dongle.

O conector convencional de 3,5 mm é o ideal se você não tiver muitas conexões USB disponíveis. A porta de 3,5 mm do Nintendo Switch também é necessária para jogar. Também devemos ressaltar que as melhores conexões de saída de som são ópticas e USB, e que mesmo a conexão de 3,5 mm da mais alta qualidade está sujeita a algum feedback.

4- Qualidade de áudio

Embora praticamente qualquer fone de ouvido reduza o áudio padrão do seu PC a pequenos trechos de som, é crucial entender o quanto até mesmo um fone de ouvido medíocre pode melhorar esse áudio. Confie nos seus sentidos e no seu instinto quando se trata de som. Com base no seu orçamento e nas suas necessidades, você deve encurtar sua lista e, em seguida, testar suas melhores apostas para determinar o que mais lhe agrada.

Mesmo que um fone de ouvido não tenha todos os recursos extras que você procura, sempre escolha aquele que soa melhor. O valor real é criado pela qualidade do som. Sim, fones de ouvido mais caros geralmente têm som superior. No entanto, há diversas opções excelentes de baixo custo que podem melhorar sua experiência sem esvaziar sua carteira.

5- Preço

Surpreendentemente, um áudio para jogos de alta qualidade começa com apenas US$ 50. O Corsair HS50 tem um preço justo. Esses HS50s são um excelente investimento porque, por apenas uma pequena quantia, você pode alterar completamente sua experiência de jogo e atender até mesmo aos requisitos mais fundamentais. Você deve gastar mais dinheiro em fones de ouvido se você se considera mais audiófilo do que o gamer médio. Felizmente, você pode comprar um fone de ouvido de primeira linha por algo entre US$ 80 e US$ 200. A maioria dos modelos nessa faixa de preço são relativamente comparáveis, e os recursos costumam diferenciar cada modelo mais do que a qualidade real do som.

Leia sempre as avaliações e preste muita atenção àquelas escritas por pessoas que parecem se genuínas. Não é uma informação válida quando um pai compra um fone de ouvido genérico para seu filho e dá uma avaliação de cinco estrelas porque ele não consegue mais ouvir seu filho jogar Fortnite. Para aqueles que prestaram atenção aos nossos conselhos sobre testes, por exemplo, a Amazon também oferece excelentes políticas de devolução.

6- Conforto

O conforto de um fone de ouvido pode ser mais importante para o jogador comum do que sua qualidade de áudio. Faremos uma breve pausa para permitir que os audiófilos se acalmem antes de continuar nossa discussão sobre essa afirmação controversa. Você precisa de algo confortável se planeja jogar por um longo período de tempo, que é basicamente a única maneira que muitas pessoas jogam. É melhor ter graves ruins do que ouvidos doloridos e suados. O melhor conselho que podemos dar é valorizar o conforto mais do que você imagina.

Não coloque um fone de ouvido apenas para ver se ele serve; use-o por um tempo, vire a cabeça e abaixe ou estenda o microfone. Para dar ao fone de ouvido a chance de se acomodar, tente testá-lo na loja por um longo período. O conforto, que é uma preferência pessoal, é a maior diferença entre um headset realmente barato e um dos headsets baratos recomendados por especialistas (eles podem ser encontrados no Reddit, por exemplo). Embora queiramos constantemente que as pessoas sigam nossas recomendações, ainda assim aconselhamos que experimentem antes de comprar. Quando você decidir comprar, a Amazon é uma ótima opção porque as devoluções são simples e sem complicações caso algo não seja tão confortável quanto você esperava.

7- Design e aparência

Uma das partes mais superestimadas do mundo do áudio é o design dos fones de ouvido para jogos. Os fones de ouvido mais focados em gamers foram projetados por muitas empresas, gastando muita energia e tempo. Fizemos todo esse trabalho apenas para que você saiba que isso realmente não importa. O único momento em que a estética do fone de ouvido será importante para seu setup é quando você exibir seu equipamento no r/RateMySetup. Você está lendo o post errado se é assim que planeja comprar seu headset. Na realidade, por algumas razões, frequentemente nos afastamos da estética mais chamativa. Essas explicações são tão óbvias que vamos listá-las na íntegra.

Ao usar o fone de ouvido, você não consegue ver nada.

Você provavelmente não deveria usar algo se você realmente consegue vê-lo enquanto o usa.

Uma estética ousada geralmente compensa um áudio ruim.

O último problema que você quer enquanto joga são distrações e, se você consegue ver alguma parte dos seus fones de ouvido, o design é terrível. Mas e se você for um streamer? Um bom ponto. Você nunca se tornará um parceiro da Twitch se seu objetivo for aumentar a audiência usando os LEDs do seu headset. Há um punhado de headsets ousados com áudio excelente se você gosta de um pouco de estilo; não vamos julgar. O Logitech G933 Artemis Spectrum é excelente em dar um BOOM em termos de aparência e som.

8- Microfone

O desempenho do microfone é, na verdade, menos importante do que o gamer médio imagina, enquanto o conforto é mais crucial do que a maioria das pessoas imagina. Como nem todos os microfones são criados da mesma forma, você realmente deve verificar se o microfone do headset soa decente antes de gastar dinheiro nele. No entanto, aconselhamos que você lembre-se de que o som decente de qualquer headset gamer genuíno de um fabricante respeitável é suficiente para 99% dos jogadores.

Recomendamos comprar um bom microfone se você se importa com seus amigos e quer melhorar a experiência deles. Alguns microfones têm desempenho significativamente melhor que outros. Não é necessário exagerar; um HyperX ou SteelSeries mais baratos servirão. Mas até mesmo um microfone barato transmitirá sua ira se você estiver apenas destruindo seu Reinhart depois que ele solar o time inteiro do seu oponente.

9- Software

O software incluído deve ser sua última prioridade ao comprar um headset gamer. Este item é o último da nossa lista de verificação porque não é o componente mais crucial. A maioria dos jogadores está satisfeita com o áudio padrão de seus headsets e pode nem estar ciente ou usar o software associado. Alguns headsets, como o HyperX Cloud Revolver S, contêm um seletor de hardware para equalização, que é muito mais fácil de usar do que qualquer software disponível.

Dito isso, há pessoas que prosperam fazendo pequenas modificações de áudio, e nós as entendemos. De modo geral, a qualidade do áudio aumenta com a qualidade do fone de ouvido. Uma parcela significativa do valor de certos headsets extremamente caros, como o AUDEZE Mobius, está ligada à integração de software. Portanto, se você não o estiver usando, o headset será muito caro. Embora nem todas as grandes marcas ofereçam um pacote de software que permite que você experimente níveis de graves, a maioria delas o faz. Não deixe de conferir antes de levar seu headset ao caixa, se isso for importante para você.