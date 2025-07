Comunidade Mãe-Bá recebe novas iluminação de LED

A Prefeitura de Anchieta segue avançando no projeto de modernização da iluminação pública com a substituição das antigas lâmpadas por modernas luminárias de LED. Desta vez, a comunidade de Mãe-Bá está sendo beneficiada com a nova tecnologia, que proporciona maior eficiência energética, mais segurança para os moradores e redução de custos para os cofres públicos.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Serviços Urbanos, vem transformando a paisagem noturna das comunidades. As novas luminárias oferecem iluminação mais clara e uniforme, favorecendo não só o trânsito de veículos e pedestres, como também contribuindo para a sensação de segurança nos espaços públicos.

Para muitos moradores, a mudança já é perceptível. Ruas antes escuras e mal iluminadas agora se tornaram mais visíveis, valorizando imóveis e fortalecendo o convívio comunitário durante a noite. “A diferença é grande. Antes era perigoso andar por aqui à noite, agora a gente se sente mais seguro”, relatou dona Maria Aparecida, moradora antiga da comunidade.

A substituição para LED também representa um avanço ambiental. Com menor consumo de energia e maior durabilidade, as novas lâmpadas contribuem para a sustentabilidade do município e refletem o compromisso da gestão municipal com a eficiência e o uso consciente dos recursos públicos.

“Já fizemos quase toda a sede, fizemos balneários, Recanto do Sol e agora estamos em Mãe-Bá. Nossa meta é ser avançando e levando esse benefício a outras comunidades também”, disse o prefeito Léo Português.