Concessionárias deverão aceitar pagamento em dinheiro nos atendimentos

Foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária da última terça-feira (15), o Projeto de Lei nº 65/2025, de autoria do vereador Vitor Azevedo (Podemos), que obriga concessionárias de serviços públicos a aceitarem pagamento em dinheiro em espécie nos atendimentos presenciais realizados em Cachoeiro de Itapemirim.

A medida busca garantir acessibilidade e inclusão social no acesso a serviços essenciais, como fornecimento de água, energia elétrica e saneamento, reconhecendo que muitos cidadãos ainda enfrentam dificuldades com meios de pagamento exclusivamente digitais.

De acordo com o texto do projeto aprovado:

“Essa é uma medida de respeito com quem ainda não tem acesso pleno às tecnologias digitais. Estamos garantindo o direito básico de o cidadão escolher como pagar suas contas, sem ser excluído ou constrangido”, afirmou o vereador Vitor Azevedo.

A proposta beneficia especialmente idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade social e moradores de áreas com pouco acesso à internet ou dispositivos digitais.

