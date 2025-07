Confira as fotos do 2° dia do Festival de Inverno de Guaçuí 2025

O segundo dia do Festival de Inverno de Guaçuí 2025, que aconteceu no sábado, 5 de julho, superou todas as expectativas, registrando lotação máxima e confirmando o sucesso do evento. A noite foi embalada por um line-up que celebrou grandes ícones da música brasileira, proporcionando momentos inesquecíveis para o público.

O ápice da noite foi a aguardada apresentação do cantor Zé Ramalho. Com sua voz inconfundível e repertório aclamado, o artista entregou um show grandioso, hipnotizando os milhares de presentes e transformando o sábado em um dia verdadeiramente histórico para o festival.

Confira a galeria de imagens exclusiva do AQUINOTICIAS.COM.

