Confira as fotos do 3° e último dia do FIG 2025

Um espetáculo para ficar na memória! O Festival Inverno de Guaçuí de 2025 reuniu grandes nomes da música nacional e regional, boa gastronomia e a magia do circo em um só lugar. Durante três dias, o parque de exposições do município recebeu um público de aproximadamente 8 mil pessoas, confirmando o sucesso da edição. O último dia do evento teve uma tarde de samba com o Projeto Feijoada e a participação de Tunico da Vila, filho de Martinho da Vila, e um show de Fabiano Juffu, em homenagem ao Rei Roberto Carlos. Confira as fotos!

