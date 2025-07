Consulta restituição Imposto de Renda; veja o 3º lote

A Receita Federal vai liberar nesta quinta-feira (24) a consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025. A verificação estará disponível a partir das 10h no site oficial e no aplicativo da Receita. Contudo, a liberação é válida para quem entregou a declaração dentro do prazo e ainda não foi contemplado nos lotes anteriores.

Pagamento será no dia 31 de julho

Quem tiver o nome incluído neste terceiro lote receberá o valor da restituição do Imposto de Renda no próximo dia 31 de julho. O pagamento será feito diretamente na conta bancária informada na declaração, incluindo contas em instituições digitais.

Consulta restituição Imposto de Renda: como fazer

Para realizar a consulta restituição Imposto de Renda, o contribuinte deve acessar o site gov.br/receitafederal ou usar o aplicativo “Meu Imposto de Renda”. Basta informar o número do CPF, data de nascimento e o ano da declaração para verificar se está no lote.

Quem tem prioridade nos lotes?

Os primeiros a receber a restituição do IRPF são os idosos, pessoas com deficiência ou doença grave, professores e quem optou por receber via Pix com chave CPF. Os demais entram conforme a ordem de envio da declaração.

Já foram pagos dois lotes em 2025

O primeiro lote foi pago em 30 de maio e o segundo no dia 30 de junho. Ambos contemplaram contribuintes prioritários e aqueles que entregaram as declarações nos primeiros dias do prazo. Agora, o foco são os contribuintes gerais que ainda aguardam.

Calendário completo de restituição IRPF 2025

Portanto, confira abaixo o calendário de restituição do Imposto de Renda 2025:

1º lote: 30 de maio (pago)

2º lote: 30 de junho (pago)

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Não recebeu ainda? Pode ser nos próximos lotes

Quem ainda não apareceu nos dois primeiros lotes e não estiver no terceiro, deve aguardar os lotes de agosto e setembro. Entretanto, caso haja pendências na declaração, o contribuinte pode cair na malha fina e não receber até a regularização.

Como saber se está na malha fina?

Na mesma página da consulta restituição imposto de renda, o contribuinte pode verificar se há alguma pendência em sua declaração. Contudo, a Receita Federal disponibiliza mensagens de erro e instruções para resolver eventuais problemas.

Pagamentos com correção pela Selic

Os valores da restituição são corrigidos com base na taxa Selic, desde o mês seguinte ao envio da declaração até o mês do pagamento. Assim, garante uma compensação pela espera, ainda que o valor não represente um grande acréscimo.

Pix agiliza o recebimento da restituição

Quem informou Pix com chave CPF tem preferência no processamento do pagamento, além de receber a restituição mais rápido. Além disso, a Receita recomenda essa opção para os próximos anos, pois reduz erros e aumenta a segurança.

Declaração fora do prazo ainda dá direito à restituição?

Sim. Mesmo quem entregou a declaração com atraso pode receber a restituição, desde que não haja pendências. No entanto, esses contribuintes entram nos últimos lotes, após os prioritários e os que enviaram no prazo.

Fique atento ao site oficial da Receita

Evite golpes: a consulta restituição imposto de renda deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais da Receita Federal. Portanto, não clique em links suspeitos recebidos por e-mail, SMS ou WhatsApp. A Receita nunca pede dados por esses meios.