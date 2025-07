Contagem regressiva para férias exige atenção na revisão dos veículos

Com as férias de julho, muitas pessoas aproveitam para organizar viagens em busca de descanso, aventura ou visitas à família. Seja de carro ou moto, o planejamento da viagem é tão importante quanto o destino. A segurança no trânsito começa antes mesmo de sair de casa.

Revisão mecânica é o primeiro passo

A principal recomendação de especialistas em trânsito é realizar uma revisão completa do veículo antes de viajar. No caso dos carros, itens como freios, pneus, suspensão, óleo do motor, luzes e sistema de arrefecimento devem ser checados por um mecânico de confiança. Para motos, a atenção deve incluir corrente, embreagem, pneus, freios, nível de óleo e faróis.

Não deixe de cumprir os prazos de manutenção que constam no manual do proprietário. Nele você encontra as quilometragens indicadas para a revisão dos itens que asseguram o bom funcionamento, economia de combustível e as condições adequadas do veículo.

Ver e ser visto está entre as regras básicas de segurança no trânsito. Portanto, vale a pena ter certeza de que todas as lâmpadas externas (faróis, lanternas, luzes de freio, sinalizadores de direção, de marcha ré e da placa de licença) estão funcionando, pois elas são fundamentais para a segurança, especialmente em trajetos com condições de visibilidade precária, como neblina em trechos de serra.

“É importante fazer a revisão com antecedência, de preferência uma semana antes da viagem. Assim, dá tempo de corrigir qualquer problema encontrado”, explicou o supervisor da Contauto Auto Center de Cachoeiro de Itapemirim, Tiago Conti.

Não se esqueça de calibrar os pneus, inclusive o estepe. Os pneus devem ser calibrados ainda frios, portanto, pare no posto mais próximo da sua casa e não após rodagens longas. A uniformidade do desgaste também deve ser sempre conferida. Se houver algum tipo de irregularidade, elas podem indicar a necessidade de alinhamento do sistema de direção ou até mesmo a troca. “A recomendação é levar o veículo até a oficina para que seja conferido o estado de conservação dos pneus”, afirmou Conti.

Planejamento de rota e paradas

Utilizar aplicativos de navegação e planejar a rota com antecedência evita imprevistos, como vias interditadas ou congestionadas. Também é importante programar paradas para descanso a cada duas horas, principalmente em viagens longas.

Então, antes de pegar estrada, verifique se existem postos de abastecimento e restaurantes no seu trajeto.

Documentação e equipamentos obrigatórios

Antes de sair, verifique se os documentos do veículo e do condutor estão em dia. No carro, é obrigatório ter o triângulo, o macaco, estepe e a chave de roda. Para motociclistas, o uso do capacete com viseira ou óculos de proteção é lei — e a vestimenta adequada também é essencial.

Emergências e tecnologia a favor

Tenha no celular o contato da seguradora e aplicativos de socorro ou assistência 24h. Levar um carregador veicular, kit de primeiros socorros e lanterna também é recomendável. Em locais com sinal instável, vale salvar mapas offline.