Contasis está com vagas disponíveis; saiba como se candidatar

A Contasis, empresa da área contábil, está com processo seletivo aberto para o cargo de auxiliar administrativo. A vaga exige experiência básica em escritórios de contabilidade, especialmente no setor de legalização.

Segundo a empresa, o candidato ideal deve ser proativo, organizado e comunicativo. Estar cursando Administração ou Ciências Contábeis será considerado um diferencial.

Entre os benefícios oferecidos estão vale-refeição (iFood), vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected].

