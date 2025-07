Corpo é encontrado amarrado em casa incenciada em Vila Velha

Um homem foi encontrado morto dentro de uma casa incendiada no bairro Residencial Jabaté, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (30). A vítima, de 38 anos, estava amordaçada e deitada em uma cama dentro de um quarto.

De acordo com as informações, a irmã da vítima, que mora próximo ao local, foi quem percebeu o incêndio e acionou o Corpo de Bombeiros. A corporação controlou rapidamente as chamas e encontrou o corpo do pizzaiolo.

Informações indicam ainda que a vítima teria se envolvido em uma briga há cerca de um mês e, desde então, vinha sendo ameaçada. Por conta disso, ele ficou fora de casa por alguns dias; no entanto, retornou há poucos dias.

A Polícia Civil informou que “o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, ninguém foi preso”.