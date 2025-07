VÍDEO | Idoso é atropelado por caminhão de lixo em Guaçuí

Um idoso de 68 anos foi atropelado por um caminhão de coleta de lixo na manhã desta terça-feira (30), na avenida Marechal Floriano, em Guaçuí. O acidente aconteceu enquanto o veículo realizava uma manobra para coleta e a vítima atravessava fora da faixa de pedestres.

De acordo com a Polícia Militar, o idoso ficou preso na parte central do caminhão, em um ponto cego do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU prestaram os primeiros socorros ainda no local.

A vítima apresentava lesões visíveis nos dois braços e em uma das pernas, sendo encaminhada ao hospital do município. O motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que registrou 0,00 mg/L, descartando o consumo de álcool.