Cultura digital e inovação em destaque na Headscon em Vila Velha

Vila Velha será sede da edição capixaba da Headscon, maior evento de games, cultura digital e inovação do Espírito Santo, que acontece de 8 a 10 de agosto. Promovido pelo Instituto Gamecon, o encontro conta com o apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha.

Com inscrições gratuitas abertas no site oficial (https://headscon.com.br), o evento será realizado no CEET Vasco Coutinho, no Centro da cidade, e terá uma programação diversificada com mais de 40 atividades. Entre oficinas, palestras, painéis, maratona criativa, feira geek, concursos de cosplay, campeonatos de eSports e encontros com influenciadores, a iniciativa busca posicionar o Espírito Santo como referência nacional no setor de games, além de fortalecer o ecossistema criativo local.

Destaques da programação incluem a Mostra Competitiva de Jogos Capixabas, a redação colaborativa Agência Collab, a série Headscon Talks e oficinas formativas com profissionais do mercado nacional. O evento também promoverá o mapeamento da cadeia produtiva de games no Estado, com a participação ativa de desenvolvedores, estudantes e empreendedores locais.

Confira a programação da Headscon ES 2025:



Sexta-feira (8) – CEET Vasco Coutinho

9h – Abertura oficial com autoridades e Palestra: Futuro do Trabalho – Marcelo Minutti

11h15 – O Brasil precisa da indústria criativa – Olímpio Neto

14h – Painel: Transformando cosplay em carreira – Eduardo Ícaro, Nathsan, Max Belmont

15h – Palestra: De Cariacica pro mundo – Lucas Marduk

16h – O futuro é de quem desce pro play – Marcelo Shama

17h45 – Painel: “Tupi: A Lenda de Arariboia” – Marcelo Herzog e equipe Mito Games

19h – Concurso Cosplay de Baixo Custo

Diversas rodas de conversa, oficinas e meet & greet ocorrem ao longo do dia



Sábado (9) – CEET Vasco Coutinho

9h – Roda de conversa: Fomento à economia criativa

10h – Painel: Participação feminina no universo dos games

14h – Painel: Mercado Boardgamer no Brasil

15h – Painel: Censo do Mercado de Jogos Capixabas

17h – Painel: Ainda é possível viver da produção de conteúdo?

17h30 – Concurso Cosplay



Domingo (10) – CEET Vasco Coutinho

10h – Painel: Todo mundo joga

11h – Painel de encerramento: Eventos gamers e economia criativa

14h – Painel: Influência no mundo dos games – JVNQ, Guto Barbosa, Bárbara Gutierrez

15h – Meet & Greet com Carol Crespo

16h30 – Apresentação final de cosplay

18h – Premiação e encerramento



Serviço:

Headscon Espírito Santo 2025

Local: CEET Vasco Coutinho – Avenida Luciano das Neves, s/n – Centro de Vila Velha

Data: 8, 9 e 10 de agosto de 2025

Mais informações, inscrições e formulário de mapeamento: https://headscon.com.br Ou Clicando AQUI.