Curso de Primeiros Socorros reúne mais de 60 participantes em Castelo

O curso de Primeiros Socorros realizado neste mês de julho no Salão da Paróquia de Castelo marcou o início do circuito “Bora Cuidar? Saúde no Comércio”, voltado à promoção de saúde e prevenção de emergências no município. A atividade contou com a participação de 64 pessoas, entre comerciantes, colaboradores de lojas, instituições locais e moradores da cidade.

Aberto a toda a população, o curso foi especialmente pensado para atender trabalhadores do comércio de Castelo, proporcionando a eles conhecimentos práticos e fundamentais que podem salvar vidas em situações de emergência. “Foi muito bonito ver o envolvimento de tanta gente. Tivemos participantes de diferentes estabelecimentos e setores, todos comprometidos em aprender mais sobre como agir em situações críticas”, contou o médico cooperado da Unimed Sul Capixaba e idealizador do evento, João Sasso.

Além do tema primeiros socorros, o circuito continuará com novas palestras nas próximas semanas, abordando temas como Alzheimer, Testosterona e Diabetes. A palestra sobre Alzheimer acontece no dia 22/07, às 19h, no mesmo local, com a presença do neurologista da Unimed Sul Capixaba, Marcos Paulo Travaglia, falando sobre os primeiros sinais e prevenção.

A ação é realizada com o apoio da Unimed Sul Capixaba, Rotary Club de Castelo, Sasso Saúde Ocupacional, ACIC Castelo, ITEC Informática e outras instituições parceiras comprometidas com o bem-estar coletivo.