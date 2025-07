Defesa Civil apresenta plano contra desastres naturais em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Defesa Civil Municipal, realizará na terça (8), às 14h, no Plenário da Câmara Municipal, a apresentação oficial do Plano de Contingência Municipal para Enfrentamento de Desastres Naturais. A iniciativa tem como objetivo compartilhar com autoridades, instituições e a sociedade civil organizada as estratégias planejadas pelo município […]