Defesa Civil mostra Plano de Contingência contra desastres naturais

A Defesa Civil realizou durante a sessão ordinária desta terça-feira (8), a apresentação oficial do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON Cachoeiro de Itapemirim.

A apresentação teve como objetivo compartilhar com autoridades, instituições e a sociedade civil organizada as estratégias planejadas pelo município para atuar de forma rápida e coordenada diante de situações de emergência, como enchentes, deslizamentos e outros eventos de risco que impactem a população.

O Coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Coronel Daróz, iniciou a apresentação falando sobre a função do órgão e afirmou que: “Defesa Civil somos todos nós! Toda ação de Defesa Civil depende de cada um de nós”.

De acordo com o assessor executivo, Carlos Miranda, esse plano foi elaborado em 2021 e este ano passou por uma revisão. “Hoje é o último passo e, a partir daqui, após ouvir a contribuição dos senhores vereadores vamos finalizar esse plano e depois publicando esse plano que norteara todas as nossas ações na Defesa Civil”.

O plano define os papéis e responsabilidades das secretarias municipais, além de protocolos de prevenção, alerta, resposta e reconstrução, visando garantir mais segurança, agilidade e eficiência nas ações. De acordo com o documento, “o objetivo principal é definir a estrutura operacional e medidas de prevenção, alerta e emergência para situações de calamidade parcial ou total, provocadas por eventos naturais e/ou humanos”.

A apresentação contou com a presença de representantes da gestão municipal, de órgãos de segurança, forças de salvamento, técnicos da Defesa Civil e demais instituições envolvidas na atuação emergencial.

Segundo a coordenação da Defesa Civil, o momento é importante para reforçar a cultura de prevenção e fortalecer o trabalho integrado entre as diferentes esferas de atuação, contribuindo para reduzir danos e preservar vidas.

