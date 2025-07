Deputado acusa diretor do DER de usar obra para se promover

A tensão entre parlamentares e o diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Eustáquio de Freitas (PSB), ganhou um novo capítulo na última segunda-feira (12), durante sessão na Assembleia Legislativa. O protagonista da vez foi o deputado Dr. Bruno Resende (União Brasil), que fez um discurso contundente e em tom elevado, criticando duramente a postura de Freitas em visita recente ao distrito de Conceição de Muqui, em Mimoso do Sul.

Segundo o parlamentar, a reunião, realizada com a presença de vice-prefeitos, vereadores e lideranças locais para tratar da pavimentação de um trecho da rodovia ES-391 — obra autorizada pelo governador Renato Casagrande (PSB) — teria se transformado em um episódio de “vaidade política”. Dr. Bruno classificou o encontro como uma “vergonha” e afirmou que Freitas teria aproveitado a ocasião para anunciar sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados em 2026.

O deputado também acusou o diretor do DER de repreender lideranças locais por não ter sido homenageado em evento promovido no final de março pela Comissão de Saúde da Ales e pela Frente Parlamentar de Enfrentamento às Enchentes da Região Sul, ambas presididas por Resende. A solenidade marcou um ano da tragédia ambiental que atingiu Mimoso do Sul em 2024.

“Em vez de reconhecer os esforços coletivos, ele se queixa por não ter sido lembrado”, disparou o parlamentar. Segundo ele, ao ouvir agradecimentos direcionados ao governador pela execução das obras, Freitas teria interrompido para dizer: “O governador não, o DER”.

Aliado declarado de Casagrande, Dr. Bruno afirmou que sua fala representa o sentimento de muitos colegas. “Estou gritando o que muitos deputados têm gritado nas últimas semanas. Não podemos aceitar calados que isso continue a acontecer”, pontuou, sugerindo que Freitas estaria mais preocupado com as eleições do que com a gestão do órgão.

O embate também tem pano de fundo eleitoral: Bruno Resende e Eustáquio de Freitas são cotados para disputar uma vaga na Câmara Federal em 2026. Enquanto Resende atua com força no sul capixaba, base eleitoral onde ocorreu o episódio, Freitas é oriundo do norte do Estado. O deputado encerrou sua fala com um recado direto: “Em paridade de condições, nós disputaremos!”.