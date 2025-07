Deputados do PL sob investigação do STF enfrentam risco de cassação

O Supremo Tribunal Federal (STF) ampliou o foco de investigação envolvendo deputados do Partido Liberal (PL). Além de Eduardo Bolsonaro (SP), que corre risco de cassação por faltas reiteradas às sessões da Câmara dos Deputados, outro parlamentar da legenda entrou na mira da Corte.

O ministro Alexandre de Moraes determinou o compartilhamento de apurações contra o deputado Filipe Barros (PL-PR), juntando seu caso ao inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de coação no curso do processo, obstrução de investigações relacionadas a organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Leia Também: Senador capixaba pode ser preso por viajar sem autorização do STF

Filipe Barros está sob investigação após denúncia apresentada pelo advogado Benedito Silva Junior. A acusação aponta que, em maio de 2025, durante viagem oficial aos Estados Unidos custeada pela Câmara, o deputado participou de encontros com Eduardo Bolsonaro, o congressista americano Cory Mills e representantes da empresa SpaceX. Conforme a denúncia, as reuniões teriam como objetivo articular sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, sob a alegação de uma “censura generalizada” no Brasil.

A movimentação no STF reforça o cenário político tenso envolvendo parlamentares da base bolsonarista e coloca em xeque a continuidade dos mandatos de ambos os deputados.