Despedida de Gedelti Gueiros; pastor será enterrado neste domingo (7)

O sepultamento do pastor Gedelti Victalino Teixeira Gueiros, fundador e presidente da Igreja Cristã Maranata (ICM), acontece neste domingo (6), às 16h, no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. O líder religioso faleceu aos 93 anos, na madrugada de sábado (5), após complicações cardíacas.

O corpo chegou na tarde de sábado ao Maanaim de Carapina, na Serra, onde está sendo velado com acesso aberto ao público.

Fiéis de várias cidades capixabas e de outros estados têm comparecido para prestar as últimas homenagens ao pastor, considerado uma das figuras mais influentes da igreja evangélica no Espírito Santo. O velório e o culto de despedida, marcado para as 13h deste domingo, estão sendo transmitidos pelas plataformas oficiais da Igreja Cristã Maranata.

Autoridades políticas e lideranças religiosas também prestaram homenagens nas redes sociais, reconhecendo o legado de fé e a contribuição do pastor Gedelti para a comunidade evangélica. Após o culto, o corpo seguirá em cortejo conduzido pelo Corpo de Bombeiros até o local do sepultamento.