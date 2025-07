Detento é morto por companheiro de cela na penitenciária de Viana

Um detento foi morto por outro presidiário durante uma briga na Penitenciária de Segurança Máxima, no Complexo de Viana, na última segunda-feira (22).

De acordo com a Secretaria de Justiça (Sejus), as autoridades e o Judiciário foram informados sobre o caso. O suspeito de cometer o crime foi autuado pelo artigo 121 do Código Penal, por se tratar de homicídio. Ele já possui duas passagens, desde abril de 2014, pelos artigos 12 da Lei 10.826/03, 121 e 157 do Código Penal, além do artigo 163 do mesmo código.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 31 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e reconduzido ao sistema prisional.