DHPP prende homem em flagrante durante operação em Guarapari

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, deflagrou, nessa terça-feira (29), uma operação no bairro Village do Sol, com o objetivo de apreender veículos que, segundo as investigações, teriam sido utilizados em um homicídio que vitimou Otávio Augusto Valério da Silva, ocorrido nessa segunda-feira (28), no bairro Jabaraí, no município de Guarapari.

Durante a ação, um homem de 24 anos foi preso em flagrante. Com ele, foram apreendidas drogas, além de materiais utilizados para embalo.

Após a equipe identificar duas motocicletas supostamente envolvidas no crime, os policiais realizaram o monitoramento veicular. Com a localização confirmada de uma das motocicletas, as equipes se deslocaram à Rodovia do Sol. Ao avistarem o veículo, iniciou-se uma perseguição que terminou nas proximidades do bairro Village do Sol, onde o condutor foi abordado.

Durante a revista pessoal, foram localizados entorpecentes e materiais para o embalo em posse do suspeito.

O detido foi encaminhado à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Guarapari, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.