Dia D Comerciante reúne empresários do Sul do ES para debater IA

Cachoeiro de Itapemirim será palco de uma das principais ações do Dia D Comerciante, que será realizado em 16 de julho pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Cachoeiro de Itapemirim (Provarejo). A programação no município contará com café de boas-vindas, apresentação de panorama do comércio capixaba e uma palestra sobre inteligência artificial aplicada ao varejo.

A iniciativa faz parte de uma mobilização estadual que envolve outras nove cidades e tem como objetivo valorizar os empreendedores do setor de comércio de bens, serviços e turismo. Ao todo, a expectativa é impactar diretamente mil empresas capixabas com conteúdos relevantes, qualificação profissional e oportunidades de conexão.

Em Cachoeiro, a programação será realizada no Sesc Cachoeiro, a partir das 18 horas, com recepção aos empresários locais. Às 19 horas, o economista e coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, vai apresentar um panorama sobre o comércio capixaba, trazendo dados regionais e projeções. Na sequência, o especialista em inovação e inteligência artificial Gustavo Melles fará a palestra “Inteligência Artificial: acelerando processos e lucros nas empresas”.

“O Dia D é mais do que uma homenagem ao comerciante. É um momento de escuta ativa, compartilhamento de conhecimento e fortalecimento dos laços entre o Sistema, o sindicato e os empresários de cada região. É também uma oportunidade de mostrar o papel transformador do comércio para o desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo”, declarou Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac.

Dia D Comerciante

A ação foi planejada em conjunto com o Provarejo, sindicato que representa o comércio varejista de Cachoeiro. Para o presidente da entidade, Rafael Rocha Balarini, o evento fortalece o setor e reconhece o esforço diário dos comerciantes. “É um momento de integração, valorização e troca de experiências, que contribui diretamente para o fortalecimento do varejo em nossa região. O Dia D traz conteúdos atuais e essenciais para quem quer se manter competitivo no mercado”, destacou.

Segundo Wagner Corrêa, superintendente da Fecomércio-ES, a iniciativa representa um avanço no relacionamento institucional com os empresários. “Estamos colocando os sindicatos cada vez mais em evidência e estimulando a presença do Sistema Comércio em cada território”.

O Dia D Comerciante é realizado em Vitória, Vila Velha, Guarapari, Aracruz, Linhares, Colatina, Cariacica, Serra, Cachoeiro de Itapemirim e São Gabriel da Palha, com ações como palestras sobre reforma tributária, marketing digital, importação, inovação e liderança, cafés da manhã com empresários, encontros de networking e coquetéis comemorativos.

Para o Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, a iniciativa se consolida como um movimento anual de mobilização estadual voltado à valorização do setor e ao fortalecimento institucional dos sindicatos empresariais capixabas.

Serviço

Dia D Comerciante

Data: 16 de julho

Local: 10 cidades capixabas – Vitória, Vila Velha, Guarapari, Aracruz, Linhares, Colatina, Cariacica, Serra, Cachoeiro de Itapemirim e São Gabriel da Palha

Ações: palestras sobre temas como reforma tributária, cenário econômico, gestão empresarial e inovação; cafés da manhã institucionais com lideranças locais e empresários; eventos comemorativos, como almoços, coquetéis e feijoada; premiação e reconhecimento a lojistas; rodadas de conversa com empresários para escuta ativa das demandas locais

PROGRAMAÇÃO NA REGIÃO SUL:

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

– Palestra – Inteligência Artificial: acelerando processos e lucros nas empresas

Palestrante: Gustavo Melles, empreendedor, professor no MBA da PUCPR, colunista na Rádio CBN Londrina e fundador do portal BuscaIA.com, da Oi Robô e do movimento Pense com IA.

Realizador: Sindicato do Comércio Varejista de Cachoeiro de Itapemirim (Provarejo)

Local: Sesc Cachoeiro

Horário: 18h – Café de boas-vindas

19h – Apresentação sobre o panorama do comércio capixaba com André Spalenza, coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES e, em seguida, palestra de Gustavo Melles