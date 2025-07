Diocese divulga inscrições para o EDPJ 2025

Com o tema “Jovens: Peregrinos da Esperança”, a Pastoral da Juventude (PJ) da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim realiza entre os dias 2 e 3 de agosto, o Encontro Diocesano da Pastoral da Juventude (EDPJ 2025).

O evento acontecerá na Paróquia Santo Antônio de Pádua, no município de Rio Novo do Sul, com a proposta de fortalecer o espírito missionário e a vivência da esperança entre os jovens da diocese, promovendo momentos de espiritualidade, formação, partilha e integração.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 26 de julho. Cada paróquia poderá inscrever até 10 participantes, por meio do coordenador da Pastoral da Juventude ou do responsável pelo setor juvenil. A carta com as orientações completas foi encaminhada aos escritórios paroquiais no início deste mês. Segundo a organização, a limitação de vagas por paróquia busca garantir uma experiência mais acolhedora e bem organizada para todos os envolvidos.

O EDPJ é um dos principais eventos juvenis da diocese, reunindo jovens de diversas paróquias para celebrar a fé e refletir sobre os desafios e compromissos da juventude cristã nos dias de hoje. A expectativa da organização é que o encontro reforce os laços entre os grupos jovens e motive a caminhada pastoral nas comunidades.

“A Paróquia Santo Antônio de Pádua, anfitriã do evento em 2025, já se prepara para acolher os participantes com alegria e entusiasmo. A estrutura para hospedagem e alimentação está sendo organizada com o apoio de voluntários e pastorais locais”, expressou o coordenador diocesano da PJ, Kayc Rosa, completando: “convidamos todos os grupos de jovens a divulgarem o evento e incentivarem a participação dos representantes paroquiais!”.

Mais informações podem ser obtidas junto aos coordenadores paroquiais da juventude ou diretamente na secretaria das paróquias.

Informações

Encontro Diocesano da Pastoral da juventude

Dias: 2 e 3 de agosto (sábado e domingo).

Horário: a partir das 12h no sábado e das 7h no domingo.

Local: Paróquia Santo Antônio de Pádua (Rua Coronel Francisco Alves Athayde, nº 114 – Centro de Rio Novo do Sul/ES)

Inscrições por meio do coordenador da Pastoral da Juventude ou do responsável pelo setor juvenil.