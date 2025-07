Doação de móveis e eletros reciclados beneficia famílias em Vila Velha

A Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Vila Velha vai realizar, nesta sexta-feira (11), a partir das 9 horas, a doação de móveis e eletrodomésticos para duas famílias em situação de vulnerabilidade social, nos bairros João Goulart e Jabaeté.

Os produtos foram recolhidos através do programa Cata-Móveis, que realiza o descarte correto de bens usados.

A entrega será feita na residência das famílias. A solicitação para a doação dos itens veio de uma associação que presta apoio a pessoas de baixa renda, que buscou o apoio da Prefeitura.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Raphael do Nascimento, essa iniciativa é contínua no município.

“O Cata-Móveis é um serviço gratuito que contribui em duas frentes: primeiro, oferecendo ao morador uma forma adequada de descartar móveis e eletrodomésticos em desuso. Em segundo lugar, destinando os itens em bom estado para famílias que realmente precisam, após triagem feita pela nossa equipe”, explica o secretário.

Como solicitar doações

As doações são direcionadas a famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município. Para se cadastrar, basta procurar uma das seis unidades, onde será feita uma entrevista para avaliar a necessidade do benefício.

Como descartar móveis usados

Quem quiser descartar móveis ou eletrodomésticos pode acionar o Cata-Móveis gratuitamente pelo telefone (27) 3149-7326.

Após o agendamento, uma equipe vai até a residência na data e horário combinados. Importante: os itens devem estar posicionados na varanda ou na calçada, já que a equipe não entra nos domicílios.

Todos os materiais em boas condições são reaproveitados e, após triagem, destinados às famílias cadastradas via Cras.