Dólar hoje: cenário político dita norma do mercado

O dólar hoje iniciou esta terça-feira (1º) em leve queda frente ao real, refletindo a cautela dos investidores diante do cenário internacional e das incertezas políticas no Brasil. Às 9h10, a moeda norte-americana caía 0,13%, cotada a R$ 5,427 na venda. No mercado futuro da B3, o contrato com vencimento mais próximo recuava 0,18%, negociado a R$ 5,464.

A tendência de baixa ocorre após o dólar à vista fechar a segunda-feira (30) com desvalorização de 0,88%, a R$ 5,4350. Esse é o menor valor de encerramento desde 19 de setembro de 2024. O movimento se deu pela percepção de avanço nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e seus parceiros.

No cenário doméstico, o governo federal decidiu ingressar ainda hoje com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar reverter a decisão do Congresso. O órgão derrubou o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A medida é vista como estratégica pela equipe econômica, e sua judicialização adiciona tensão ao ambiente político.

Também nesta sessão, o Banco Central realizará um leilão de até 35 mil contratos de swap cambial tradicional, com o objetivo de rolar vencimentos programados para 1º de agosto de 2025. A operação visa oferecer liquidez ao mercado e suavizar eventuais pressões cambiais.

Combinando fatores internos e externos, a oscilação do dólar hoje continua sendo acompanhada de perto por analistas e investidores. A moeda permanece sensível às decisões políticas em Brasília e à divulgação de dados econômicos globais, que podem influenciar as expectativas em relação aos juros nos Estados Unidos e ao fluxo de capital para economias emergentes.