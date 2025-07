Dólar hoje: veja como a moeda fechou a semana

O dólar hoje teve mais uma semana marcada por fortes oscilações, refletindo o impacto direto das decisões políticas e fiscais no Brasil. A moeda americana fechou o último pregão cotada a R$ 5,5477 para venda, segundo dados da mesa de câmbio da corretora Getmoney.

Cenário político influencia variação cambial

As incertezas em torno de reformas econômicas, embates no Congresso e declarações de autoridades seguem pressionando o mercado. Investidores demonstram cautela diante de medidas que podem afetar o equilíbrio fiscal, o que contribui para o vai e vem do câmbio durante a semana.

Mercado financeiro monitora decisões do governo

O mercado também reagiu à expectativa de novos anúncios do governo federal sobre o arcabouço fiscal e o impacto das políticas monetárias. As decisões que envolvem gastos públicos e arrecadação são vistas com atenção por operadores e analistas, influenciando diretamente o valor do dólar hoje.

Instabilidade externa também pesa no câmbio

Além do ambiente doméstico, o comportamento do mercado internacional e os dados econômicos dos Estados Unidos interferem na cotação do dólar. A possibilidade de novas altas nos juros norte-americanos tende a fortalecer a moeda lá fora, afetando também os emergentes.

Perspectiva para os próximos dias é de cautela

Com o fechamento da semana, o dólar acumula valorização e mantém o mercado em alerta. A tendência é de que o dólar hoje continue volátil nos próximos dias, à medida que investidores acompanham de perto as movimentações políticas e econômicas no cenário brasileiro.