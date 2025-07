Domingo de Parceria Legal movimentou Laranja da Terra

O domingo (20) foi de intensa movimentação em Laranja da Terra, na região das montanhas capixabas, com o encerramento da Feira Parceria Legal. A última etapa do evento reuniu centenas de pessoas na Praça Carlos Tesch e foi marcada por uma programação diversificada, que combinou prestação de serviços gratuitos, cultura, música e gastronomia.

Durante todo o dia, o público teve acesso a atendimentos variados. O Procon-ES ofereceu orientações sobre os direitos do consumidor e promoveu atividades lúdicas voltadas às crianças, por meio da “Programação Kids”, com foco na educação para o consumo consciente. A Prefeitura disponibilizou serviços de renegociação de IPTU, além de atendimentos nas áreas de Assistência Social e Saúde. A Aderes, por sua vez, prestou orientações e realizou aberturas de Microempreendedor Individual (MEI).

A Feira de Negócios e Gastronomia funcionou paralelamente, valorizando a produção local e fomentando o comércio da região. Houve espaço dedicado às crianças, com área de lazer, e também para os apreciadores de chope artesanal.

A música foi um dos destaques da programação. O músico Gugu da Concertina animou o público com ritmos que exaltam a tradição pomerana. A festa continuou com as apresentações da dupla Douglas & Thiago Acústico e da Banda Raça Forrozeira, que colocaram o público para dançar com sucessos do sertanejo e do forró.

A Feira Parceria Legal se consolida como uma iniciativa de integração entre poder público, setor privado e sociedade, promovendo cidadania, inclusão social e apoio ao pequeno empreendedor. A organização estima que milhares de pessoas participaram do evento ao longo do fim de semana, fortalecendo o papel da feira como motor de desenvolvimento local.