Dr. Bruno Resende visita unidades de saúde de Vargem Alta

O deputado Dr. Bruno Resende, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, visitou unidades de saúde de Vargem Alta, para verificar as condições de atendimento e ouvir demandas dos gestores e colaboradores das unidades.

O deputado esteve no Hospital Padre Olívio (HPO), na Secretaria de Saúde do município, no Samu e no Pronto Socorro.

“É muito importante a gente conhecer de perto a realidade local e conversar com o time da saúde, com os gestores e com a população, para a gente trabalhar por um atendimento cada vez melhor. A gente só transforma o que conhece”, afirma Dr. Bruno.

O HPO já recebeu recursos do mandato parlamentar do Dr. Bruno Resende. A unidade oferece diversas especialidades como clínica geral, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria e radiologia e é muito importante para o atendimento em Vargem Alta e toda a região.

Contratualização

Dr. Bruno conversou com os gestores do HPO sobre a contratualização hospitalar, um processo de negociação e formalização de um acordo entre a gestão do SUS e hospitais para a oferta de serviços de saúde à população.

Esse acordo define metas, responsabilidades, e recursos para garantir a prestação de serviços de qualidade, otimizando a gestão e o uso dos recursos públicos.

“Esse processo é importante para cada vez mais melhorarmos o acesso da população a um atendimento com dignidade na saúde”, afirmou o deputado Dr. Bruno Resende.