Confira a previsão do tempo para o Espírito Santo nesta quarta-feira

A quarta-feira será marcada por tempo nublado e poucas aberturas de sol em todo o Espírito Santo. A umidade dos ventos costeiros favorece a ocorrência de chuviscos ou chuva fraca em alguns momentos.

Ventos moderados sopram no litoral, com rajadas em trechos isolados. As temperaturas entram em acentuado declínio em todas as regiões do estado.

Confira a previsão por região:

Grande Vitória

Céu com muitas nuvens e possibilidade de chuviscos ao longo do dia. Ventos de moderados a fortes no litoral.

Temperaturas : mínima de 16 °C e máxima de 25 °C

: mínima de 16 °C e máxima de 25 °C Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 24 °C

Região Sul

Predomínio de nuvens e chuviscos em alguns momentos, exceto na área do Caparaó. Ventos moderados a fortes no litoral.

Áreas menos elevadas : mínima de 12 °C e máxima de 24 °C

: mínima de 12 °C e máxima de 24 °C Áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 23 °C

Região Serrana

Céu nublado com chuviscos, em alguns momentos, exceto na divisa com Minas Gerais.

Áreas menos elevadas : mínima de 16 °C e máxima de 23 °C

: mínima de 16 °C e máxima de 23 °C Áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 20 °C

Região Norte

Muitas nuvens com possibilidade de chuva fraca em alguns períodos.

Temperaturas: mínima de 17 °C e máxima de 25 °C

Região Noroeste

Céu nublado e possibilidade de chuva fraca em alguns momentos, com exceção da divisa com Minas Gerais.

Áreas menos elevadas : mínima de 20 °C e máxima de 25 °C

: mínima de 20 °C e máxima de 25 °C Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 23 °C

Região Nordeste

Predomínio de nuvens com chuva fraca em alguns períodos. Ventos de moderados a fortes no litoral.