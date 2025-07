Ecos da seca: o que uma das piores estiagens do mundo ensinou ao ES

“Haverá ainda, no mundo, coisas tão simples e tão puras como a água bebida na concha das mãos?”

A reflexão poética de Mario Quintana leva-nos a pensar nas conexões que perdemos com a natureza e como a correria do dia a dia nos impede de desfrutar os pequenos prazeres. Num tom mais grave, alerta-nos sobre a perspectiva da ausência. O que seria do mundo se a água, fonte da vida, se tornasse escassa? É uma pergunta urgente, dado o aumento da frequência de eventos extremos de seca mundo afora.

