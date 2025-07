Educação: aulão do Pré-Enem foca em Ciências da Natureza e Matemática

Neste sábado (2), a Secretaria da Educação (Sedu) retoma o calendário dos aulões voltados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Das 8h às 12h, na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Prof. Renato José da Costa Pacheco, em Jardim Camburi, os estudantes da 3ª série do Ensino Médio e das 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede participarão das aulas presenciais de Ciências da Natureza e Matemática.

Outros encontros também já têm data marcada: eles acontecerão no sábado (9), das 8h às 12h, em 11 polos. Já na segunda-feira (11), será realizada uma edição noturna no município de Afonso Cláudio, das 19h às 22h.

Durante os aulões, os participantes terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos por meio de práticas pedagógicas inovadoras, que priorizam a resolução de problemas, o pensamento crítico e a integração entre áreas do conhecimento.

A iniciativa integra as ações da Sedu voltadas à ampliação do acesso ao Ensino Superior, com estratégias que vão além da teoria tradicional e promovem ambientes colaborativos, dinâmicos e motivadores.

Cronograma

Os aulões acontecerão em diferentes municípios, com inscrições disponibilizadas por meio de link a ser solicitado ao líder de turma. O formulário poderá ser acessado apenas com o e-mail institucional do estudante, e as vagas são limitadas.

Dia 02/08 (sábado) | Horário: 8h às 12h

Vitória – EEEM Prof. Renato José da Costa Pacheco

Dia 09/08 (sábado) | Horário: 8h às 12h

Cachoeiro de Itapemirim – CEEFMTI Liceu Muniz Freire

Cariacica – EEEFM Hunney Everest Piovesan

Colatina – CEEFMTI Conde de Linhares

Ecoporanga – CEEFMTI Daniel Comboni

Guaçuí – EEEFM Antônio Carneiro Ribeiro

Linhares – EEEFM Polivalente de Linhares I

Nova Venécia – EEEM Dom Daniel Comboni

São Mateus – EEEFM Pio XII

Serra – EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão

Vila Velha – EEEFM Agenor de Souza Lé

Dia 11/08 (segunda-feira) | Horário: 19h às 22h