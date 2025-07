Educação financeira: Procon nas Escolas impacta 1.400 estudantes no ES

No primeiro semestre de 2025, o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) levou informação, cidadania e conscientização para mais de 1.400 estudantes da rede pública de ensino por meio do programa “Procon nas Escolas”.

Lançada em maio deste ano, a iniciativa percorreu sete unidades escolares da Grande Vitória, promovendo ações educativas sobre direitos do consumidor, consumo consciente e educação financeira.

Com linguagem acessível e atividades interativas, o projeto tem como objetivo despertar, desde cedo, a responsabilidade no momento da compra, a atenção ao uso do dinheiro e o conhecimento dos direitos básicos enquanto consumidores.

Cartilhas educativas, dinâmicas em grupo e palestras compõem a metodologia adotada, que torna o aprendizado leve, participativo e transformador.

Cerca de 400 dos estudantes atendidos no primeiro semestre vivem em áreas contempladas pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida, política pública do Governo do Estado, voltada à promoção da cidadania e à redução da violência.

Durante as atividades nas escolas, os estudantes aprendem, de forma prática e acessível, a identificar propagandas enganosas, evitar armadilhas financeiras, proteger seus dados e fazer escolhas mais conscientes no dia a dia.

O projeto

O projeto reforça que todos têm direitos como consumidores e que conhecê-los é essencial para uma vida financeira equilibrada e segura.

A partir do segundo semestre, o Procon nas Escolas entra em uma nova etapa. Além das ações nas unidades de ensino, os alunos participarão de visitas técnicas à sede do Procon-ES, em Vitória, onde poderão conhecer de perto o funcionamento do órgão e interagir com os setores que atuam na proteção e defesa do consumidor.

Um dos momentos mais aguardados será a vivência na ação Fiscal Mirim, em que os estudantes terão a oportunidade de simular fiscalizações em estabelecimentos comerciais, aprendendo como agir diante de práticas abusivas.

Para a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, a iniciativa representa uma verdadeira ferramenta de transformação social.

“Levar esse conhecimento de forma acessível para crianças e adolescentes é dar a eles a oportunidade de crescer com consciência e autonomia. Seguimos nesse segundo semestre expandindo nossa atuação e empoderando os jovens consumidores capixabas”, acrescentou.