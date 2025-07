“Elas no Agro” acontece em municípios de norte a sul do ES

Após o sucesso das edições realizadas em Itarana e Ibatiba, no início do ano, o Elas no Agro Capixaba chega a outros cinco municípios, de norte a sul do Espírito Santo.

O primeiro encontro acontece já neste sábado, 26, em Guarapari. Os demais serão realizados em Jerônimo Monteiro, Alto Rio Novo, Cachoeiro de Itapemirim, Ibatiba e Linhares.

