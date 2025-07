Enchentes no Texas: 27 morrem em acampamento cristão para meninas

As enchentes no Texas, Estados Unidos, provocaram uma tragédia no acampamento de verão cristão Camp Mystic, onde 27 meninas e monitoras morreram após fortes chuvas atingirem a região na última sexta-feira (4). O balanço foi confirmado nesta segunda-feira (7) pela direção do acampamento, que funciona exclusivamente para o público feminino.

Segundo informações do portal G1, ainda há 10 meninas e uma monitora desaparecidas. As autoridades seguem com as buscas na área, e há expectativa de que o número de vítimas aumente nas próximas horas. A identificação das vítimas segue em andamento, e não foi informado quantas das mortes foram de crianças ou de monitoras.

O caso faz parte de um cenário ainda mais grave em todo o estado. Até a madrugada de segunda-feira, o total de mortes causadas pelas enchentes no Texas chegou a 82, de acordo com autoridades locais. Além disso, outras 41 pessoas seguem desaparecidas em diferentes regiões do estado.

As chuvas intensas que causaram os alagamentos ocorreram na sexta-feira (4), gerando inundações severas em áreas urbanas e rurais. Equipes de resgate e voluntários estão mobilizados em diversas frentes, com o apoio da Guarda Nacional e de agências de emergência.

As enchentes no Texas têm sido consideradas uma das mais graves dos últimos anos, com impactos significativos em comunidades inteiras. O governo estadual declarou estado de emergência em várias cidades, e alertas de tempestade permanecem ativos para os próximos dias. A prioridade, segundo as autoridades, é localizar os desaparecidos e garantir abrigo às famílias afetadas.